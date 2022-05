Van een strijkkwartetfestival in Lommel tot inline skaten in As: Dit zijn onze weekendtips voor Limburg

LimburgNog geen plannen voor het weekend? Daar komt met deze tips Limburg ongetwijfeld snel verandering in. Van een strijkkwartetfestival in Lommel tot inline skaten in As: Met deze 5 tips voor het weekend van 20, 21 en 22 mei in regio Limburg kan je weekend alvast niet meer stuk.