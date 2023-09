Genkse oplichter ‘verkocht’ zijn Playstati­on al aan 22 slachtof­fers: “We zoeken nog meer gedupeer­den”

Een 23-jarige Genkenaar heeft lange tijd mensen opgelicht die Play Stations of iPhones bij hem kochten, maar nooit toegestuurd kregen. Hij lichtte de kopers op via het internet. Er is nu al sprake van minstens 22 slachtoffers, maar de politie zoekt nu naar veel meer gedupeerden. “De Genkenaar is opgepakt en zit nu in de cel”, bevestigt de politie.