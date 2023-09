“Al meer dan 12.000 reserva­ties binnen”: Megaprojec­tie Waterlicht in Maasmeche­len blijkt gegeerd

Al meer dan 12.000 mensen hebben een tijdsslot gereserveerd om eind deze maand absoluut naar ‘Waterlicht’ te kunnen gaan kijken in Kotem bij Maasmechelen. De megaprojectie toont een droomlandschap over het water waar de bezoeker onder en doorheen wandelt. Het is een uniek kunstproject in de openlucht dat eerder in Londen, Tokio en Parijs werd getoond. “Dit toont waar onze ambitie ligt", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V).