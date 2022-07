Station As wordt unieke fietspoort Nationaal Park: “Site naar een hoger niveau tillen”

AsVlaams minister van toerisme Zuhal Demir (N-VA) trekt via Toerisme Vlaanderen bijna 1 miljoen euro uit voor de verdere uitbouw van de toegangspoort ‘Station As’ tot het Nationaal Park. “Het station van As is pittoresk willen we uitbouwen tot fietspoort”, zegt Zuhal Demir, minister van Toerisme. Het zal een hotspot worden qua fietsverhuur, ook voor bijzondere doelgroepen.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir beloofde te investeren in de toegangspoorten van het Nationaal Park Hoge Kempen, onder meer in Kattevennen en Thorpark in Genk, Lieteberg in Zutendaal, Bergerven in Maaseik en Duinengordel in Oudsbergen. De middelen daarvoor waren ook al toegekend. Maar het iets pittoreskere Station van As kreeg vooralsnog geen middelen.

Jarenlang speelde Station As een centrale rol in de steenkoolontginning in deze streek, want van daaruit vertrokken de vele mijnwerkers en kolenwagens naar de nabijgelegen mijnen in Eisden, Waterschei en Winterslag. “Nu vind je in een gerestaureerde trein het smalste bezoekersonthaal van het Nationaal Park”, zegt Demir.

“Even verder op de site vind je een 31 meter hoge uitkijktoren, een replica van de boortoren waarmee André Dumont de eerste steenkool in Limburg ontdekte. Zo heb je een weids zicht over de stationsite en het omliggende Nationaal Park. Het voormalige stationnetje van As zelf is nu een gezellig café-restaurant waar je de sfeer van weleer nog steeds kan opsnuiven. Het perron doet dienst als terras. Weldra zal een fietssnelweg langs het kolenspoor de site nog beter ontsluiten.”

Volledig scherm Het stationnetje van As wordt nog pittoresker. © Mine Dalemans

Toch wil Demir de ambitie van het gemeentebestuur om de stationsomgeving naar een hoger niveau te tillen door er in te investeren. “De Vlaamse regering besliste vrijdag om bovenop de bestaande poorten, ook de erfgoedsite van de ‘Poort Station As’ verder uit te bouwen tot een poort van het Nationaal Park met extra beleving.”

“Daarbij wordt in samenwerking met het gemeentebestuur gefocust op een nieuw toeristisch onthaal om het groter bezoekersaantal op te vangen, updaten en de dienstverlening optimaliseren. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een kwalitatief aanbod voor de hedendaagse fietser door de herinrichting van de site en het uitbreiden van fietsfaciliteiten.”

Bijzondere fietsverhuur

Zo wordt op termijn het fietsverhuur uitgebreid met een uniek aanbod fietsen voor bijzondere doelgroepen. “Fietsen aangepast op gebruik door personen met een beperking en hun begeleider, een elektrische tandem, elektrische bakfiets voor gezinnen met jonge kinderen en ligfietsen. Dit aanbod mikt op een beduidende aantrekkingskracht tot ver buiten de regio. Er wordt ook ingezet op uitbreiding van de service voor fietsers: zo zal de site worden uitgerust met veilige fietsstallingen, lockers en een drinkwaterfontein. Verder worden er laadpunten voor elektrische fietsen voorzien alsook een servicefietspunt.”

Station As mag rekenen op 985.662 euro via Toerisme Vlaanderen. De gemeente zelf neemt een klein half miljoen euro voor haar rekening. De investeringen worden de komende maanden verder uitgewerkt in samenwerking met de gemeente As en Toerisme Vlaanderen.

190 miljoen euro omzet

In het coronajaar 2020 nam het aantal bezoekers in sommige toegangspoorten toe met meer dan 30%. Het NPHK levert naar schatting een jaarlijkse omzet van 190 miljoen op en is goed voor 5.000 rechtstreekse en onrechtstreekse jobs, vooral in de toeristische sector.

