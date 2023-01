Slachtoffer van gasexplosie in As overgebracht naar brandwondencentrum: “Erg aan toe”

Vrijdagochtend werden bewoners in de Vlikkenbergstraat in As opgeschrikt door een gasontploffing. Buurvrouw Marleen, die wakker werd van een luide knal en de hulpdiensten contacteerde, gaf toen al aan dat haar buurvrouw zwaargewond was: “Ze was er erg aan toe en haar man durfde niet te wachten tot de hulpdiensten er waren. Hij is dan maar zelf vertrokken naar het ziekenhuis van Genk.”