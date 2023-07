Aspergebe­drijf ronselt buitenland­se arbeiders om te werken in mensonwaar­di­ge omstandig­he­den: “Uitbuiting die aanleunt bij slavernij”

Twee firma’s van een aspergeboer uit Bocholt zijn elk veroordeeld tot een zware boete van 672.000 euro omdat ze in 2018 en 2019 buitenlandse arbeiders naar België smokkelden om ze ‘in mensonwaardige omstandigheden’ in het aspergebedrijf in Dilsen-Stokkem te laten werken. Ook een Griek (59) uit Leut die de werkkrachten ronselde kijkt op tegen een stevige celstraf. De strafrechtbank haalt in haar vonnis hard uit. “Er werd geen gevolg gegeven aan de talrijke hulpkreten van de arbeiders, die aan een hongerloon lange werkdagen presteerden.”