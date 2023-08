Natuurhulp­cen­trum vangt witte circus­leeuw Romeo (4) op: “Zo’n zeldzame mutatie zien we eigenlijk niet graag komen”

Na een erg lange rit heeft het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen er sinds vanmorgen een nieuwe, tijdelijke bewoner bij: Romeo, een zeldzame Afrikaanse witte leeuw met een verleden als circusdier. “Eigenlijk hebben we nauwelijks plaats voor nóg een leeuw, maar het alternatief was misschien dat Romeo verkocht en opgezet zou worden en dat is voor ons natuurlijk geen optie”, zegt Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum. Hij legt ook uit hoe speciaal dit dier wel is.