Prijzen voor huizen en appartementen in As stijgen

Houthalen-Helchteren Ouders organise­ren avondloop­wed­strijd voor hun overleden dochter Renée: “Om haar en alle andere overleden kinderen te herdenken”

Het natuurgebied van Kelchterhoef in Houthalen-Helchteren werd zaterdagavond even omgedoopt tot dé place to be voor alle joggers en wandelaars. Ouders Levi Daniëls en Gina Pellegrino organiseerden er samen met GoDare een loopwedstrijd om hun dochtertje Renée (6) te herdenken, die in 2018 aan een aangeboren en onbekende aandoening overleed. “We hebben een route ontworpen die voorbij alle plekjes loopt waar we samen met Renée kwamen. Haar naam blijft met deze route voortbestaan.”

9 januari