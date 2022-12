Jongen (12) kritiek na aanrijding in As: politie arresteert bestuurder (28)

Maasmechelen Salar Azimi gaat landgeno­ten aanmoedi­gen in Qatar: “Vorige keer was ik nog illegaal”

De nationale voetbalploeg van Iran is een van de revelaties van het WK voetbal in Qatar. Aanstaande dinsdag speelt het land een levensbelangrijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Een opvallende toeschouwer in het Al Thumama Stadium wordt in elk geval de Hollands-Iraniër Salar Azimi. De voormalige eigenaar van Patro Eisden heeft altijd een speciale band met het voetbal gehad.

26 november