Huis onbewoonbaar na gasexplosie: “Ik hoorde een harde knal en het geschreeuw van een vrouw”

AsEen gasexplosie heeft vrijdagochtend de twee bewoners van een huis in de Vlikkenbergstraat in As opgeschrikt. De lokale politiezone CARMA bevestigt dat. De bewoners zijn zelf naar het ziekenhuis gegaan. Een ooggetuige meldt dat één van hen zware brandwonden zou hebben. “Gelukkig leven ze nog.”

KIJK. De voordeur en ramen zijn kapot, op straat liggen glasscherven

Om 6.20 uur hoorde Marleen, die ook in de Vlikkenbergstraat in As woont, een harde knal en het geluid van glas dat breekt. Haar eerste gedacht is dat er iemand tegen de geparkeerde auto van haar buurman is gereden. “Ik hoorde een harde knal en het geschreeuw van een vrouw.” Wanneer ze naar buiten kijkt, ziet ze dat het niet om een aanrijding gaat, maar een gasexplosie bij haar overburen. “Toen ik dat zag heb ik meteen de hulpdiensten gebeld.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Huis onbewoonbaar verklaard na gasexplosie in As. Er is duidelijke schade aan de gevel van het huis. De voordeur en de ramen zijn gesprongen. © Nienke Horemans

In de woning woonde een jong koppel. Marleen heeft de man (35) ingelicht dat de hulpdiensten onderweg waren. Door de zware verwondingen van de vrouwelijke bewoonster (23) is het koppel zelf naar het ziekenhuis vertrokken. “Zij was er zwaar aan toe en hij durfde niet te wachten tot de hulpdiensten hier waren. Hij is dan maar zelf vertrokken naar het ziekenhuis van Genk.”

Onbewoonbaar

De voordeur en ramen van het huis zijn kapot en er is duidelijke schade aan de gevel van de woning. De glasscherven liggen tot aan de overkant van de weg. Door de schade is de woning ondertussen onbewoonbaar verklaard. Volgens de lokale politiezone CARMA (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) gaat het om een “accidentele ontploffing van propaangas”.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Huis onbewoonbaar verklaard na gasexplosie in As. De glasscherven liggen tot aan de overkant van de weg. © Nienke Horemans

Het koppel woonde pas sinds enkele maanden in deze woning, maar hadden toch al een goede band opgebouwd met de buren. “Ze zijn altijd heel vriendelijk. Ik had hem graag nog even willen spreken om hem een hart onder de riem te steken”, klinkt het bij buurvrouw Marleen. “Gelukkig leven ze nog, het had veel erger kunnen zijn.”

Volledig scherm Dit huis werd onbewoonbaar verklaard na een gasexplosie. © Nienke Horemans

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.