Bar Veertien aan kasteel van Leut: "Je huwelijks­feest vier je hier binnenkort ook"

Toerisme Vlaanderen blaast sinds een tijdje nieuw leven in het kasteeldomein Vilain XIIII in Leut. Ooit werden er unieke trouw- en doopfeesten gevierd, maar dat viel allemaal stil. Tot nu, want Stefan Penders en Lauren Gijbels begonnen er Bar met Veertien. “We openen de zomerbar, maar in 2024 zien we hier graag ook bruidsparen rondlopen", klinkt het.