DRIE IS TE VEEL. Terwijl haar man Alois aan het front zit, deelt Florentine het bed met Marcel, maar dan is de oorlog gedaan: "Toen ik haar hoorde huilen, heb ik twee revolvers gepakt”

Na vier jaar in de loopgraven en nog een jaartje bezetting van het Rijnland keert Aloïs Verjans in 1919 terug naar Genk. Terug naar de armen van zijn vrouw Florentine, die de oorlogsjaren in een leeg logementshuis doorbracht. Hoewel, leeg... Maar ze is niet de enige die de huwelijkse geloften gebroken heeft, biecht haar man al snel op. En dan wordt hun zoveelste hoogoplopende ruzie tot in de aanpalende kamer gehoord. En dan staat daar iemand op.