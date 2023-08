"Hoezo geschorst? Ik kreeg mijn dochtertje er bijna niet weg!" Ouders reageren op tijdelijke sluiting kinderop­vang Piepla

Na een anonieme klacht werd kinderdagverblijf Piepla in Dilsen-Stokkem door het Agentschap Opgroeien preventief geschorst. Die klacht zou alvast niét van de ouders komen, want zij blijven het kinderdagverblijf steevast steunen. Zij reageren dan ook vol ongeloof op de schorsing en hebben zelf enkel lovende woorden over voor het kinderdagverblijf en de twee begeleidsters. Feit blijft wel dat 18 gezinnen nu een oplossing moeten zoeken. “Maar die zien we niet meteen...”