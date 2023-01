Fietspaden aan de Stationsstraat in As worden vernieuwd, werken duren tot eind april

Genk RESTOTIP. El Verde in Genk: “We willen vegan gerechten een beetje meer sexy maken”

“Dat moeten we hier ook hebben”, dachten de uitbaters van El verde toen ze het grote aanbod vegan restaurants zagen tijdens hun reizen door Spanje. En dus kan je sinds juni 2022 in de Winterslagstraat terecht voor een plantaardig ontbijt of middagmaal. “We willen aantonen dat veganistische gerechten niet saai of eentonig hoeven te zijn”, vertelt uitbater Luca. Wij gingen langs om te testen of ze in hun opzet zijn geslaagd.

15:46