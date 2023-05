Damesfiets gestolen uit tuinhuis in As

Wolf bijt drie schapen dood in Oudsbergen: “Er stond geen spanning op de bedrading”

In de nacht van woensdag op donderdag heeft een wolf drie schapen doodgebeten in de Boshovenstraat in Gruitrode in Oudsbergen. De omheining was wolfwerend, al stond er geen spanning op de draad op de nacht van de aanval. “Ook het onderhoud van de wolfproof omheining vraagt ontzettend veel werk. Daar zijn geen subsidies voor.”