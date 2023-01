Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in As nog geld kan afhalen

Genk Auto rijdt tegen rotonde in Genk: drie gewonden

Het nieuwe jaar is in mineur begonnen voor drie Limburgers. Zondag rond 7 uur reden ze met hun auto tegen een rotonde in de Henry Fordlaan in Genk. De drie inzittenden - een 46-jarige man uit Hasselt, een 21-jarige vrouw uit Hasselt en een 21-jarige vrouw uit Diepenbeek - raakten gewond.

1 januari