As gaat samenwerking aan met Riopact: rioleringsstelsel niet meer in beheer van gemeente

Tot nu was gemeente As nog een van de weinige Limburgse gemeenten die de uitbouw, het onderhoud en het beheer van haar rioleringsstelsel in eigen beheer deed. “Door de vele nieuwe taken die op de gemeentebesturen afkomen, zijn we genoodzaakt om voor specifieke zaken zoals het beheer van ons rioleringsstelsel, het opmaken van een rioleringsdatabank, … beroep te doen op specialisten”, zegt burgemeester Tom Seurs (Voluit!). “In het verleden lieten we ons al bijstaan door De Watergroep, waardoor zij door de jaren heen al heel wat kennis verzameld en opgebouwd hebben over ons gemeentelijke rioleringsstelsel.”