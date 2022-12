75.000 keer bedankt! Deze verhalen uit As raakten jullie het meest in 2022: Vaders van verongelukte kinderen loven 5.000 euro uit voor tip die leidt naar dief van gedenkteken en sommelier Anja opent unieke wijnbar in kerk

AsEr werd dit jaar meer dan 75.000 keer op een artikel Het Laatste Nieuws uit As geklikt. Wij brachten verhalen met een lach en traan, jullie lazen ze massaal. Van vaders die 5.00 euro loven voor de tip die leidt naar de dief van het gedenkteken van hun verongelukte kinderen tot een nieuwe wijnbar in de Sint-Aldegondiskerk: wij maakten een jaaroverzicht uit As met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het meest gelezen stuk van 2022 in As gaat over de diefstal van een gedenkplaat voor de overleden Pieter (18) en Neri. Het jonge koppel overleed in april 2021 bij een verkeersongeval. Een jaar later werd een gedenkplaat geplaatst op de plaats van het onheil, maar twee weken later werd het gestolen. De ouders loven 5.000 euro uit voor de tip die leidt naar de dief. Ook dit jaar schrikte een ongeval de inwoners van As op: een jongen van 12 was in kritieke toestand na een aanrijding, terwijl hij de Steenweg overstak. De politie arresteerde de 28-jarige Genkse bestuurder van de auto.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Anja Janssen opende een unieke wijnpop-up in de voormalige parochiekerk van As. © Mine Dalemans

Wijnbar in de kerk

Anja Janssen opende deze zomer haar wijnbar Bar-o-lo in de Sint-Aldegondiskerk. Sommelier Anja Janssen liet haar gasten drie weekends lang kennismaken met de beste wijnen uit Piemonte en creëert zo een smakelijk ‘mini-Italië’ in As. “Ik speelde al langer met het idee om een pop-up wijnbar te beginnen maar had nog nooit de juiste klik met een geschikte plek gevonden. Ik zocht iets met een verhaal, een plaats met karakter waar de wijnen mooi tot hun recht zouden komen. En voilà, de voormalige parochiekerk van As heeft me dat allemaal geboden”, glimlacht ze.

Fietspoort

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) trekt via Toerisme Vlaanderen bijna 1 miljoen euro uit voor de verdere uitbouw van de toegangspoort ‘Station As’ tot het Nationaal Park. “Het station van As is heel pittoresk en willen we uitbouwen tot fietspoort”, zegt Demir. Het moet een hotspot worden qua fietsverhuur, ook voor bijzondere doelgroepen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm geologische fietsroute op de achtergrond de eerste attractie, het station van As © Borgerhoff

Criminaliteit

Helaas werden er dit jaar in As enkel criminele feiten gepleegd. Zo probeerde een 32-jarige man uit Mol man zijn ex-partner – een moeder van twee jonge dochtertjes – herhaaldelijk de keel probeerde te knijpen in hun woning. Een tiental dagen na de wurgpoging verloor het slachtoffer haar ongeboren kind. De man kreeg slechts 12 maanden celfstraf en een boete van 800 euro omdat het niet kon bewezen worden dat de vrouw haar ongeboren kidn verloof door de wurgpoging. In november pleegde een man een overval op een frituur in de Bevrijdingslaan. Een gemaskerde man bedreigde de uitbater en een medewerker met een mes en eiste het geld uit de kassa.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

