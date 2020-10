Vázquez na twee maanden alweer weg bij Eupen: Spanjaard laat contract verbreken omwille van persoonlijke redenen

Belgisch voetbal Van Crombrugge sloeg aanbod van Ajax af: "We hebben hier met een soort heilige uit Eupen te maken"

12 maart Hendrik Van Crombrugge sloeg vorig seizoen een aanbod van Ajax af. "Het was zeker dat ik doublure ging zijn", aldus de doelman van Eupen. "Ik wil nergens naartoe gaan om op de bank te zitten. Het is een grotere uitdaging om in Eupen te blijven en te zeggen: 'Sorry Ajax, maar ik blijf bij Eupen. Ik probeer daar aan iets te bouwen'. Al was het verschil in salaris heel groot." Waarop Jan Mulder bijna van zijn stoel valt: "We hebben hier met een soort heilige uit Eupen te maken."