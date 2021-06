Stefan Krämer (54) nieuwe coach van Eupen

Belgisch voetbal William Owusu - wie anders - doet Bosuil in blessure­tijd alweer feesten

9 mei Antwerp heeft een mak Eupen met 2-1 verslagen. De Great Old was heer en meester, maar slikte tien minuten voor tijd nog de gelijkmaker. William Owusu - wie anders - schonk Antwerp in blessuretijd alsnog wat het verdiende: de drie punten.