Stef Peeters (Eupen): “Prevljak is de beste spits in de box met wie ik al gespeeld heb”

Coach Beñat San José: “Losada is vertrokken maar de automatismen blijven. Ik verwacht bijgevolg geen ander Beerschot dan begin december, toen we met 0-1 wonnen. Sindsdien hebben ze weinig punten gepakt, maar die resultaten staan niet in verhouding met de geleverde prestaties. Beerschot is en blijft een competitieve ploeg, met een pittige dosis diepgang en trefkracht. We gaan compact moeten spelen om het gevaar in te dijken.”

Stef Peeters: “Er is mij gezegd dat er de jongste weken ruis op de lijn zat tussen Losada en sommige spelers. Wie weet voelen die zich nu bevrijd.”

Vooraleer te reageren op het onderwerp Beerschot, hadden de coach en zijn spelmaker het over hun eigen bekommernissen.

Beñat San José: “Musona en Poulain zijn out. Poulain schat ik zelfs een maand. Dat is veel als je rekening houdt met snelle opeenvolging van wedstrijden. En dan zijn er nog twijfelgevallen. Kayembe werd de voorbije dagen tweemaal getest op Covid 19. Onze test leverde een negatief resultaat op; die van de Pro League een positief. Het is wachten op de definitieve diagnose. Agbadou werd door de disciplinaire commissie voor zijn rode kaart in Oostende veroordeeld tot een schorsing van één speeldag met uitstel. Ik kon hem dus tegen Anderlecht opstellen. Het bondsparket ging echter in beroep. De zaak wordt deze namiddag opnieuw behandeld. Of Emmanuel al dan niet inzetbaar is tegen Beerschot, hangt af van de beslissing van het beroepscomité.”

Stef Peeters: “We moeten bewijzen dat we voor meer kunnen gaan dan een tiende plaats. Thuis hebben we tot nu te weinig punten gepakt (12 op 30, red.), dàt moet beter. Ik heb er goede hoop in.”

Stef Peeters beantwoordde ook vragen in verband met Smail Prevljak en Ortwin De Wolf. “Prevljak is de beste spits in de box met wie ik al gespeeld heb. Soms vraag je je af: ‘Wat zit hij nu? Doet hij mee?’. En plots duikt hij op het gepaste moment op de juiste plek op om te scoren. Smail is een totaal ander type dan Ngoy en Baby, die zich vaker bij het spel laten betrekken en die je diep kunt sturen. Het volstaat er rekening mee te houden.”

“Ortwin blijft positief en betrokken ondanks de toenemende geruchten over een transfer naar Antwerp. Ik heb het er met hem over gehad, maar dat blijft tussen ons. Hoe dan ook: met Ortwin of Théo Defourny in doel, maakt voor mij geen verschil uit.”

Tot slot reageerde hij op de mogelijke komst van een centrale, aanvallende middenvelder: “Dat is voor mij geen probleem. Ik heb niet echt een concurrent in de groep en het kan zeker geen kwaad dat alle posities dubbel bezet zijn.”

Door het forfait van Rupel-Boom zijn de Panda’s rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales van de Beker van België. Beñat San José: “Jammer voor de sportieve ethiek, maar gezien de omstandigheden komt een match minder te spelen de groep goed uit.”

Smail Prevljak