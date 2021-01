San José hoopt op Adriano voor Antwerp: “Een surplus inzake kwaliteit, ervaring en charisma”

Adriano onderbrak vorige vrijdag de training als gevolg van spierhinder in de kuit, miste daardoor de verplaatsing naar KVM en is nog onzeker. “Ik hoop dat het vraagteken wegvalt”, aldus San José. «Adriano betekent een surplus inzake kwaliteit, ervaring en charisma. Niemand is onvervangbaar, maar met of zonder hem maakt voor ons een verschil uit.”

De confrontatie met Antwerp is wedstrijd nummer 8 sinds 29 december. Een gemiddelde van één match om de 3,5 dagen zonder winterstop. Hoe hou je dat tempo aan?

“Door alles daarrond tot een minimum te beperken», reageert San José. «De evolutie van de blessures nagaan, de fitte spelers recuperatie gunnen, een lichte training, tactische voorbereidingen op video en dan nog moeten we tot de limiet gaan. Het is afmattend maar ‘exiting’. De target tegen Antwerp? Winnen, natuurlijk. We hebben Charleroi, Gent en Anderlecht geklopt. Waarom Antwerp niet? Zelfs al mag die club met reden de top 4 ambiëren. We hebben op Mechelen punten verloren, maar niet ons zelfvertrouwen.”

Senna Miangue bevestigt: “Op de Bosuil speelden we 2-2. Een goed resultaat en toch waren we na afloop allemaal ontgoocheld omdat we bij het ingaan van het laatste kwartier nog 1-2 voor stonden. We gaan voor een derde thuiszege op rij na Anderlecht en Beerschot. Mochten we nu ook tegen Antwerp en volgende zaterdag thuis tegen Moeskroen winnen, dan kunnen we niet ver meer verwijderd zijn van een plaats tussen 5 en 8.”

Hoewel afgeremd door blessures en Covid, speelde Senna Miangue met Eupen al 13 volledige wedstrijden. Dat zijn er… 13 meer dan in 2019-2020 en 11 meer dan in 2018-2019 bij Standard. “Ik herleef als voetballer en daar ben ik Eupen dankbaar voor”, aldus de 23-jarige Antwerpenaar. “De club huurt mij van Cagliari. Ik hoop definitief te worden overgenomen, maar daar beslis ik niet alleen over. Ik heb hier al met de directie gepraat. Misschien ligt er een contract klaar dat zich voorlopig nog in een lade bevindt waarvan ik de sleutel niet heb (lacht).”

Senna Miangue speelde al centraal in een defensie met drie en linksback. “Mijn voorkeur gaat uit naar een centrale positie. Als flankverdediger vraagt de coach mij toch ook om in de eerste plaats de dekking te verzekeren.”

