Qatari halen Ivan Bravo weg uit organigram van AS Eupen

Eupen Eu­pen-coach San José: “Aan grote namen die uitbollen heb ik geen behoefte, maar zo is Adriano niet”

14 augustus Behalve op matchdagen tegen topclubs is de perszaal ‘Am Kehrweg’ doorgaans halfleeg. Deze weekdag was er geen plaats meer vrij. Had enerzijds te maken met de social distancing, maar anderzijds ook met het feit dat de Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen, al was het maar heel even, dankzij de aanwerving van ex-ster Adriano, talk of the town is.