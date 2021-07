Manaf Nurudeen, ‘man van de match’ tegen Club Brugge, komt boven water bij Eupen: “Ik speelde geen komedie”

AS EupenEen aantal uitstekende reddingen, een Petr Cech-helm en een aantal blessurebehandelingen voor... krampen. Abdul Manaf Nurudeen (22), de Ghanese doelman van Eupen, was één van de figuren van het openingsweekend in de Jupiler Pro League. “Ik voel me naakt als ik geen helm draag.”