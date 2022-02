Eupen zet coach Krämer op straat, assistent Valkanis neemt over

EupenStefan Krämer is niet langer coach van AS Eupen. De 54-jarige Duitser betaalt het gelag na de 2 op 27 waarmee de Panda’s sinds midden december steeds dieper zijn weggezakt in de stand — met nog nauwelijks vier punten voorsprong op de voorlopige barragist, FC Seraing.