Eupen-coach San José: “Januari wordt de belangrijkste maand van het seizoen”

Belgisch voetbalAS Eupen zet morgenavond 2021 in met inhaalmatch nummer twee tegen Racing Genk. “Een aanvallend ingestelde ploeg met drie uitermate solide verdedigers, maar we kunnen ze pijn doen”, zegt coach Beñat San José.

De Panda’s sloten 2020 af met twee nederlagen: 3-0 op Club Brugge, 2-3 tegen Zulte Waregem. “De ommekeer tegen Zulte Waregem is bijzonder hard aangekomen. Kan niet anders als je 2-0 uit handen geeft in het laatste kwartier. We bevinden ons nog niet een alarmfase, maar het licht is toch op oranje gesprongen. Toen we begin december op Beerschot wonnen, dacht ik dat we gelanceerd waren. Dat was gerekend zonder corona. Januari wordt nu een zeer belangrijke periode, die de rest van ons seizoen zal bepalen.”

Veel tijd om te recupereren kregen de Panda’s niet. “Als gevolg van onze conditionele achterstand konden we niet verpozen. We hebben gewoon doorgetraind. Ik heb het geluk dat niet één speler zijn beklag heeft gemaakt, al zouden ze allemaal verkozen hebben de eindejaarsperiode rustig in familiekring door te brengen. Als echte professionals hebben ze echter begrip getoond voor de situatie waarin we ons bevinden. Het duurt nog tot de tweede week van februari voor ik ze een vrije dag kan gunnen, vermits we om de drie dagen spelen.”

Na de wedstrijd tegen Racing Genk, volgen twee uitmatchen: zaterdag 9/1 op Cercle Brugge en dinsdag 12/1 op KV Oostende. Twee verre verplaatsingen, waarvan er één zou kunnen vermeden worden, mocht de groep na Cercle ergens in West-Vlaanderen bivakkeren. “Dat hebben we overwogen, maar we zijn ervan afgestapt. De sanitaire omstandigheden lenen er zich niet echt toe. Daarenboven hebben we samen met de medische staf een plan uitgewerkt om de recuperatie te bevorderen, waarvan de toepassing niet vanzelfsprekend is, als je niet alles bij de hand hebt.”

De kans is reëel dat de bekermatch van 2 februari op Rupel-Boom niet zal doorgaan. “Heb ik vernomen, ja. Ondanks de overbelasting van onze kalender, duim ik daar niet voor.”

Beñat San José verwacht geen transfers. “Ik ben tevreden met de groep waarover ik beschik. We blijven natuurlijk alert. Je weet nooit wanneer er een belangrijke speler kan uitvallen met een zware blessure. Maar dan nog stel ik mij de vraag: hoe bereid je een nieuwe speler voor als je om de drie dagen aan de bak moet?”

Volledig scherm Beñat San José. © Photo News