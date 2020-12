Eupen-coach San José genoemd als bondscoach van Chili

Jupiler Pro League VIDEO. Antwerp zet scheve situatie in vijf minuten tijd recht en wint alsnog van Eupen

6 oktober Geen makkelijke avond aan de Kehrweg voor Antwerp, maar in een verschroeiend laatste halfuur zette de Great Old alles recht. Refaelov tekende voor de gelijkmaker, Rodrigues tikte de 1-2 binnen. Antwerp springt zo minstens tot morgen over Anderlecht en nestelt zich in de top drie.