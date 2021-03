Beñat San José over zijn aflopend contract bij Eupen en het blij weerzien met Marc Brys: “Een grote meneer”

EupenThuis spelen. Dat was de enige wens van Beñat San José met betrekking tot de loting van de Beker van België. Georges Grun haalde Eupen als eerste uit de trommel en zorgde voor een regionale clash met Standard als tegenstander in de halve finale.

“Ik ben blij. Zelfs zonder publiek is op eigen veld spelen altijd een voordeel”, reageerde de coach van de Panda’s vanmorgen. “Uiteraard biedt dat geen garantie om door te stoten naar de finale. En zeker niet tegen een club als Standard, al waren Anderlecht en Racing Genk tegenstanders van hetzelfde kaliber. Die halve finale is een challenge, maar dat zijn de resterende vijf competitiewedstrijden ook. Om op de valreep beslag te leggen op een plaats in play-off 2? Ach, je mag niet blind zijn voor de realiteit. Ervan uitgaan dat de campagne een mislukking zou zijn, mochten we niet bij de eerste acht eindigen, lijkt mij ongepast als je driekwart van het seizoen jacht maakt op punten om het behoud te verzekeren.”

Het contract van Beñat San José loopt af. Dat geldt ook voor sportief directeur Jordi Condom. Voor het einde van deze maand wordt er met Ivan Bravo van de Aspire Academy Foundation gepraat over de toekomst. Einde verhaal of doorgaan, wat wordt het? “Naar mijn mening is de belangrijkste vraag: zijn we gelukkig samen? Eupen is een ‘fantastic experience’ voor mij en dat gaat verder dan de naakte cijfers. Die worden te vaak beïnvloed door details waar je geen vat op hebt. Neem de match tegen Gent. Zouden we minder goed hebben gepresteerd, mocht de volley van Heris nipt naast of ver over zijn beland? Verdienen de staf en de spelers van Club Brugge niet alle lof ondanks hun uitschakeling binnen de week in de Europa League en de Beker van België, twee wedstrijden die ze evengoed hadden kunnen winnen?”

“De onderhandelingen over een eventuele contractverlenging is een zorg voor later», vervolgt Beñat San José. «Wat nu telt is de match tegen OHL. Ze onmiddellijk zien plaatsnemen bij de beter gerangschikte ploegen, was wellicht een verrassing maar ze blijven het goed doen. Ik verheug mij bovendien in het weerzien van hun coach. Ik apprecieer Marc. Ik ken hem van vroeger (in Saudi-Arabië, red.). Een grote meneer. Een échte coach, die tijdens de match probleemloos kan overschakelen. Zijn one-to-one heeft al veel collega’s hoofdbrekens bezorgd.”

Volledig scherm Beñat San José. © Photo News