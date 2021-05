Aspire Zone Foundation in 2022 weg uit Eupen ?

AS Eupen hervat op 15 juni. Dat staat vast. Met wie als coach? Nu sportief directeur Jordi Condom gekozen heeft voor FC Seraing valt die optie weg. Is Aspire Zone Foundation aan zet om een witte raaf uit de hoed te toveren? Zou kunnen, maar zeker is dat niet. De Qatarese eigenaars haalden enkele weken geleden hun zaakgelastigde, Ivan Bravo, weg uit het organigram van de club en kapten in de werkingskosten. Een veeg teken. Volgens welingelichte bronnen het begin van het einde.

Aspire Zone Foundation nam AS Eupen in 2012 over, met de bedoeling jonge spelers van hun Academy ‘Am Kehrweg’ te laten doorgroeien. Tien jaar later wordt die strategie in vraag gesteld. In zoverre dat de Qatari intern zouden beslist hebben er nog even mee door te gaan om zich na afloop van het seizoen 2021-2022 — toeval of niet na het WK 2022 in Qatar — terug te trekken uit Ostbelgien.