AS Eupen riskeert een zware prijs te betalen aan corona

Jupiler Pro League Dé fase van Club-Eu­pen: Koch geeft Vormer stevige por in de rug, maar bal gaat niet op de stip

16 augustus Club Brugge heeft zijn eerste punten verloren in de competitie. Blauw-zwart geraakte in het eigen Jan Breydelstadion niet voorbij een uitgekookt Eupen. Het bleef 0-0, maar in de tweede helft had Club wel graag een penalty gewild. Eupen-verdediger Menno Koch sprong de ingevallen Ruud Vormer vol in de rug aan, maar scheidsrechter Bram Van Driessche vond het niet nodig om de bal op de stip te leggen. En tot ongenoegen van Jan Breydel greep de videoref ook niet in. Geen unieke kans dus om op voorsprong te klimmen en uiteindelijk stond de beginscore ook na negentig minuten nog op het scorebord.