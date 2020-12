Aanvoerder Nils Schouterden verlaat Eupen voor Cypriotisch avontuur

Eupen Zelfs zij krijgen het soms op hun heupen: Eu­pen-fans fluiten eigen spelers uit

1 september Vandaag is het fandag bij AS Eupen. Een stormloop zal het niet worden. Zelfs vergevensgezinde supporters, krijgen het soms op de heupen. Kehrweg ontsnapt daar niet aan. Na afloop van de match tegen STVV werden de thuisspelers door hun publiek uitgefloten. Het is waarschijnlijk niet de eerste keer, maar zelf hebben we het nog nooit meegemaakt.