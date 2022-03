Zijn de appartementsprijzen in Arendonk bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Turnhout Jongen (14) dood aangetrof­fen in woning: vader en vijf anderen aangehou­den

In een woning aan de Kampheidelaan in Turnhout is vrijdag een 14-jarige jongen dood aangetroffen. De onderzoeksrechter heeft zes personen die in de woning verbleven aangehouden. Het parket bevestigt dat er mogelijk sprake is van het niet verlenen van zorg aan de jongen toen hij ziek was. Het motief daarvoor wordt nog onderzocht.

28 februari