Zes bestuurders betrapt op rijden onder invloed

Turnhout Fietser gaat door het lint na opmerking van politie: 12 maanden celstraf voor spuwen

Een 27-jarige man uit Turnhout is tot een gevangenisstraf van 12 maanden veroordeeld nadat hij elf keer naar twee politieagenten had gespuwd. Aanleiding was een verkeersovertreding met zijn fiets.

27 juni