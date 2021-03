Werknemer in kritieke toestand na ontploffing bij staalbedrijf Iemants in Arendonk

Vosselaar Kersverse papa sluit zich op met baby: speciaal interven­tie­team van politie moet hem uit woning halen

16 maart Een speciaal interventieteam van de politie moest in oktober 2020 een kersverse papa uit zijn woning in Vosselaar halen. Nadat hij de moeder van het kind had geslagen, had hij zichzelf opgesloten met het kind. Hij riskeert een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden.