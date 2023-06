WEER. Kans op helder weer in Arendonk vanochtend

Stad breidt daklozen­pro­ject verder uit: “Ze betalen huur, maar krijgen meer kansen om woning niet te verliezen”

In Turnhout wordt het project ‘Housing First’ uitgebreid. De stad heeft daarvoor een pand op het oog en federaal minister Caroline Gennez (Vooruit) is bereid om extra te investeren. Housing First richt zich op chronisch daklozen met gezondheidsproblemen of een verslaving. “Alles begint met een dak boven je hoofd.”