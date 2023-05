Vrouw volgt ex-collega via tracksysteem door heel België: “Ik maakte me zorgen om een kind”

Feestje loopt uit de hand: minderjari­ge met spoed naar ziekenhuis nadat vrienden stiekem drugs in zijn drankje doen

Een eindejaarsfeestje in Oud-Turnhout is op 1 januari 2022 erg uit de hand gelopen. Een 17-jarige jongen belandde bewusteloos in het ziekenhuis nadat er tot twee keer toe stiekem drugs in zijn drankje was gedaan. De dader moet nu een werkstraf uitvoeren.