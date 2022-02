Vrachtwagen boort zich in zijgevel woning, geen gewonden

Turnhout Myriam (67) zes weken na zware gasexplo­sie terug thuis: “Vijf minuten langer onder dat puin en ik was dood geweest”

Zes weken na de zware gasexplosie in de Boerenkrijglaan in Turnhout heeft Myriam Oris (67) het ziekenhuis mogen verlaten. Strijdlustig om een nieuw leven op te bouwen en het drama achter zich te laten. En met nog een lange revalidatie voor de boeg. Pas over twee jaar weet Myriam of ze volledig zal herstellen. “Maar ik had al nooit verwacht dat ik hier zou zitten”, getuigt Myriam.

15 februari