Vorstenpaar brengt bezoek aan Ravago Production

Ravago Production is gespecialiseerd in de recyclage en productie van kunststofgranulaten. Het vorstenpaar kreeg een rondleiding en luisterde geboeid naar de uitleg over de activiteiten op de site. Na afloop namen Filip en Mathilde ook even de tijd voor enkele gesprekken met de werknemers van het bedrijf. Daarna trokken ze weer verder voor een bezoek aan Monnikenheide-Spectrum in Zoersel en een ontmoeting met de bevolking van Zoersel.