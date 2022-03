Vooruit-Groen wil Oekraïense vluchtelingen opvangen in gemeentelijk patrimonium

ArendonkNadat al verschillende Arendonkenaars zich aanmeldden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en ondertussen ook geld en materialen inzamelen, vindt Vooruit-Groen dat het gemeentebestuur niet achter kan blijven. De oppositiepartij dient daarom een voorstel in om 1 euro te doneren per Arendonkse inwoner en ook om vluchtelingen op te vangen in gemeentelijk patrimonium.

“Het Arendonkse gemeentebestuur roept via verschillende kanalen de Arendonkenaars op om de actie Oekraïne 12-12 te steunen en om opvangplaatsen aan te bieden via het lokale OCMW. Dat steunen we uiteraard ten volle”, zegt Tom Claessen, gemeenteraadslid voor Vooruit-Groen. “Ik herinner me nog de vele verhalen die mijn grootouders vertelden over hun vlucht naar Frankrijk tijdens WO II. Het is onwezenlijk dat de geschiedenis zich nu herhaalt, maar het is voor ons een vanzelfsprekendheid dat wij nu ook al het mogelijke doen om mensen die nu op de vlucht zijn, ook even gastvrij te helpen of op te vangen.”

Enkele Arendonkenaars en lokale verenigingen hebben de voorbije weken al giften overgemaakt of opvangplaatsen aangeboden. “Maar wat ons betreft mag ons lokaal bestuur verder gaan dan dat en ook zelf de daad bij het woord voegen. Daarom stellen we op de gemeenteraad aanstaande maandag voor om 1 euro per inwoner te schenken aan de hulpacties die slachtoffers van de oorlog ter hulp schieten. Daarnaast willen we ook vrijstaande gemeentelijke huizen aanbieden als opvangplaats voor mensen die het geweld ontvluchten”, zegt Claessen.

Gemeentelijk patrimonium

Het zou daarbij onder meer gaan om de Hovestraat 21, terwijl er tijdens de laatste gemeenteraad werd beslist om het pand te verkopen. “Maar op een paar weken is de wereld erg veranderd en moeten we volgens ons bekijken of dit pand niet kan dienen om mensen een veilig onderdak te bieden. Daarom stellen we voor om de verkoop van deze woning tijdelijk op te schorten”, zegt raadslid Gunther Hendrickx. Naast het huis in de Hovestraat ziet Vooruit-Groen ook nog andere mogelijkheden. “Er zijn volgens ons nog vrijstaande kamers of huizen die zouden kunnen dienen. En waarom zouden de pastorijen die momenteel niet bewoond zijn, niet deels kunnen gebruikt worden voor opvang? We roepen burgemeester en schepenen op om alle mogelijkheden creatief en met een open geest te onderzoeken om zo mee een antwoord te bieden aan deze crisis en Oekraïners op de vlucht een warm welkom te geven.”