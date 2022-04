Vooruit-Groen wil mobiliteitsraad vaker samenroepen

De doelstelling van de adviesraad is om advies uit te brengen over suggesties en voorstellen die verband houden met de verkeerssituatie in Arendonk. “Uitgangspunt was om twee of drie keer per jaar samenkomen en advies uit te brengen over belangrijke mobiliteitsdossiers: parkeren, snelheidszones, schoolomgevingen, mobiliteitsplan, verkeersmaatregelen ten behoeve van zachte weggebruiker, zwaar vracht- en landbouwverkeer, etc”, klinkt het bij Vooruit-Groen. Ondanks het ruime aanbod aan belangrijke thema’s kwam de raad toch nog maar twee keer samen in de voorbije drie jaar.