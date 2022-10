Vooruit-Groen pleit voor oprichting huurgarantiefonds: “Kwetsbare huurders moeten meer kansen krijgen op private huurmarkt”

Arendonk17 oktober is het weer wereldactiedag van het verzet tegen armoede. Vooruit-Groen Arendonk neemt in aanloop naar deze actie op het marktplein alvast een concreet initiatief: een huurgarantiefonds. Daarmee zouden Arendonkenaars met een beperkt inkomen betere kansen krijgen om een woning te vinden op de private huurmarkt. “Het fonds helpt huurders met een beperkt inkomen en geeft verhuurders een garantie dat ze hun huursom zullen krijgen”, licht gemeenteraadslid Tom Claessen toe.

Het aantal huurwoningen in Arendonk is beperkt. En voor de woningen die te huur komen, zijn er vaak meerdere kandidaten. Het gevolg? Gezinnen met een beperkter inkomen hebben het vaak moeilijk om op de private huurmarkt een woning te vinden. Verhuurders stellen zich immers wel eens de vraag of ze hun huur wel maandelijks zullen ontvangen wanneer ze verhuren aan kwetsbare huurders. Oppositiepartij Vooruit-Groen wil die vertrouwenskloof nu wegnemen met een gemeentelijk huurgarantiefonds. “Een stabiele woonsituatie is essentieel in de strijd tegen armoede. Een veilige thuis vormt de basis van de veerkracht die mensen nodig hebben om uit de armoede te geraken”, meent gemeenteraadslid Tom Claessen.

Dubbel doel

Met de invoering van een gemeentelijk huurgarantiefonds wil de partij een dubbel doel bereiken. “Meer private verhuurders motiveren om hun huis te verhuren aan kwetsbare huurders en daarnaast de toegang van die kwetsbare huurders tot de huurmarkt verhogen. Zo geven we mensen die op een wachtlijst staan voor een sociale woning een betere toegang tot degelijke woningen op de private huurmarkt en vermijden we vroegtijdig afbreken van huurcontracten in geval van betalingsproblemen”, legt hij uit.

Het nieuwe fonds zou er specifiek zijn voor nieuwe huurcontracten met private verhuurders. Concreet wordt er dan een bijkomende overeenkomst aan het huurcontract toegevoegd waarin het fonds zich engageert om de huur te betalen in het geval de huurder achterstallen oploopt. In diezelfde overeenkomst belooft de huurder op zijn beurt de eventueel opgelopen achterstallen terug te betalen aan het fonds door middel van een afbetalingsplan. “Het huurgarantiefonds gaat op die manier enkel voorschieten in geval van problemen”, weet Raadslid Gunther Hendrickx. “Zo vermijden we dat een tegenslag leidt tot een uithuiszetting.”

Budgetneutraal

“Wij stellen voor dat het fonds kan tussenkomen voor de betaling van maximaal zes maanden huur. Deze tussenkomst moet de huurder terugbetalen, eventueel met een afbetalingsplan. Zo is het huurgarantiefonds in principe budgetneutraal, maar vermijdt het wel grote familiale drama’s”, zegt Hendrickx. “Mocht het toch eens gebeuren dat een deel van de achterstallen niet kunnen terugbetaald worden kunnen we als gemeente nog steeds terugvallen op de Vlaams fonds ter bestrijding van uithuiszettingen die gemeenten ondersteunt in hun taak om huurders met huurachterstal te begeleiden”, besluit hij.

