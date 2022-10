Vloemans Care wordt overgenomen door dienstenchequebedrijf Dienstenthuis

“Vloemans combineerde dienstencheque-activiteiten met een deel zorgverlening aan huis. Voor beide deeldomeinen zocht de zaakvoerder Brigitte Gers naar een overnemer en we zijn dan ook enorm blij dat ze zonder twijfel voor ons als nieuwe werkgever voor haar dienstenchequemedewerkers heeft gekozen”, zegt Tim Klaassen, afgevaardigd bestuurder van Dienstenthuis. “Het is geen toeval dat het inbedden van Vloemans Care al de vierde overname van het jaar is. Onze sector heeft het moeilijk met loonindexaties en een krappe arbeidsmarkt waardoor rendabel blijven een hele opdracht is. De voorbije jaren verdwenen er zo al 600 dienstenchequebedrijven.”

De sector van de dienstencheques kende sinds de pandemie namelijk een terugval. Toch blijft Dienstenthuis onverminderd groeien. “Net zoals bij alle ondernemers en zelfstandigen is het ook voor ons keihard boksen om te overleven dezer dagen. De groei door overnames geeft ons daarbij de nodige zuurstof”, zegt hij. Maar het zal lang niet de laatste overname zijn. Dienstenthuis is altijd op zoek naar dienstenchequefirma’s met eenzelfde filosofie. “Onze sector kent een paar commerciële giganten, maar die hanteren niet de stijl van aanpak waar wij voor staan. Wij blijven voluit kiezen voor een warme persoonlijke benadering van elke collega, met aandacht voor opleiding en begeleiding op maat. Ik ben ervan overtuigd dat nog heel wat dienstenchequefirma’s in deze filosofie geloven. Naar die mensen steek ik graag een hand uit”, klinkt het.

Sintfeest

De medewerkers van Vloemans Care werden ondertussen hartelijk onthaald en zullen hun uitvalsbasis hebben in de negen bestaande kantoren van Dienstenthuis in de Kempen. Sinds de overname in Arendonk heeft het bedrijf het wel enorm druk. “Enerzijds contacteren collega-bedrijven ons zelf voor een overnamegesprek of willen ze informatie of ze ook als zaakvoerder aan boord kunnen blijven en of hun firmanaam ook kan blijven bestaan, wat zeker zo is. Anderzijds zijn we binnen Dienstenthuis ook weeral druk bezig met een Sintfeest te organiseren voor al die honderden kinderen van collega’s. Die momenten zijn eveneens belangrijk voor de positieve sfeer en dus een mooie toekomst voor ons bedrijf.”