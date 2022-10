‘Vergeten grensweg van Arendonk’ na bijna twee eeuwen geopend: “Een nieuw, mooi verhaal voor onze grensstreek”

ArendonkOp zaterdag 15 oktober is een nieuwe, bijzondere wandelroute geopend in Arendonk. Het gaat om een pad pal naast de Nederlandse grens, dat oorspronkelijk in 1836 gereserveerd was om een weg van te maken. De plannen werden echter nooit uitgevoerd en de strook van 4 kilometer lang verdween onder de begroeiing, compleet vergeten... tot de grensweg in 2018 plots opdook in archieven. De historische weg werd nu vrijgemaakt en opengesteld voor wandelaars. “Het publiek ontdekt nu voor het eerst de verborgen route tussen grenspalen 204 en 205."

Bijna tweehonderd jaar lang lag de grensweg te sluimeren in archieven om vervolgens pas in 2018 per toeval herontdekt te worden door medewerkers van provincie Antwerpen en gemeente Arendonk. Dankzij een grondige speurtocht kwam de geschiedenis van de weg stukje bij beetje weer aan het licht. Zo weten we nu dat de eerste vermelding van de grens tussen Arendonk en het toenmalige Hooge Mierde al dateert uit 1331, toen hertog Jan III van Brabant zijn ‘woestenijen’ verdeelde onder de lokale heren. De precieze ligging van de grens was daarna eeuwenlang een twistappel tussen de gemeenten. Toen België onafhankelijk werd, werden deze schermutselingen plots van internationaal belang. Daarom wilden de burgemeesters van beide gemeenten op 16 juni 1835 dit stuk betwiste grens ‘tot eeuwigduerend zigtbaer’ vastleggen op het terrein.

Volledig scherm Een medewerker van provincie Antwerpen vertelt de genodigden hoe aan de hand van oude documenten de geschiedenis van de grensweg is achterhaald. Op de voorgrond een van de arduinen hulpgrensstenen uit 1843. © Provincie Antwerpen

Dat deden ze op een eenvoudige, ambachtelijk manier: door twee evenwijdige ploegsneden in de grond ‘nog eenigszins uyt te diepen’. Een jaar later besliste Arendonk om het noordelijke punt van de gemeente - een landschap van ‘woeste hei’, rijk aan turf - te verkavelen voor ontginning. Daarbij voorzag het toenmalige bestuur een strook van tien meter breed om een weg aan te leggen, precies langs de grens. Op die manier konden Belgische eigenaars en pachters hun kavel bereiken zonder de grens over te steken. Aanvankelijk werden de kavels ontgonnen voor landbouw, later werden er ook naaldbomen geplant. Het hout daarvan werd overigens gebruikt in de mijnbouw en bij de aanleg van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Pas in 1843 werd de grens afgewerkt met de gekende gietijzeren grenspalen.

Grensoverschrijdende verbindingen

Anno 2022 vind je in de omgeving een lappendeken van velden, bossen en stukken heide. Een prachtig decor dus voor een mooie wandelroute. Vanuit de gebiedswerking ARO lieten provincie Antwerpen, gemeente Arendonk en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete daarom een wandelpad blootleggen op de strook die ooit voorzien was voor de historische grensweg. Het pad is nu opgenomen in de nieuwe wandelroutekaart van Toerisme Provincie Antwerpen en sluit met de twee nieuwe knooppunten 98 en 99 bovendien aan op het Nederlandse wandelnetwerk. “Het voelt heel bijzonder om deze weg na twee eeuwen schemerbestaan te kunnen openen voor het publiek”, zegt gedeputeerde Kathleen Helsen.

Volledig scherm Burgemeester Annemieke van de Ven, (Reusel-De Mierden), gedeputeerde Kathleen Helsen (provincie Antwerpen) en schepen voor Toerisme An Hermans (Arendonk) bij hulpgrenssteen 204-e. © Provincie Antwerpen

“Het nieuwe bospad loopt dwars door een gebied waar stilte, groen en velden heersen. Je wandelt hier letterlijk net naast de grens. Zo kun je onderweg speuren naar de oude grensstenen. Vanuit het gebiedsprogramma ARO zoeken we originele manieren om mensen het landschap in Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout te laten ontdekken. Deze verborgen grensweg is dus een prettige verrassing”, zegt ze. “Het is fijn om vast te stellen dat daar ook vanuit de Nederlandse buurgemeenten belangstelling voor is. Wie weet zorgt deze vergeten grensweg na twee eeuwen vergetelheid wel voor nieuwe grensoverschrijdende verbindingen.”

Aanwinst

“De Vergeten Grensweg is zeker een aanwinst voor het lokale wandelroutenetwerk”, beaamt An Hermans, schepen van Toerisme in Arendonk. “Het nieuwe wandelpad verbindt enkele bestaande trajecten met elkaar. Toerisme Provincie Antwerpen tekende intussen al een grensoverschrijdende wandeling uit langs bos, veld en heide, die we vanuit Arendonk met een nieuwe flyer graag mee promoten. Met de nieuwe route ontdek je een stuk van de grensweg en verken je zowel de Nederlandse als de Vlaamse zijde ervan.” Ook aan de Nederlandse zijde van de grens is er veel enthousiasme voor de vergeten grensweg. In buurgemeente Reusel-De Mierden toont ook burgemeester Annemieke van de Ven zich erg verheugd over het initiatief. “Hiermee voegen we een nieuw, mooi verhaal toe aan de al eeuwenoude verhalen uit onze grensstreek”, zegt ze.

Zelf ontdekken?

De hele strook van vier kilometer lang ligt tussen grenspalen 204 en 205. De ‘Vergeten Grensweg’ vind je tussen knooppunt 90 en grenspaal 205. Langs dit stuk kan je ook speuren naar vijf arduinen grensstenen. Mag het ineens een stevigere wandeling zijn? Een folder van de nieuwe wandelroute van 10 km lang vind je online of in het gemeentehuis van Arendonk, theehuisje De Wouwershoeve en in andere publieke gebouwen en toeristische infocentra in de buurt. Parkeren doe je best langs de parkeerzone nabij theehuisje De Wouwershoeve.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.