Teljoorlekkersdag luidt opnieuw de zomer in

Turnhout Celstraf met uitstel voor driftende bestuurder op Grote Markt

De autobestuurder die op 6 september vorig jaar gevaarlijke toeren uithaalde op de Grote Markt in Turnhout, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden met uitstel. “Hij bracht andere mensen ernstig in gevaar”, oordeelt de rechtbank.

7 maart