Stijgende energie- en personeelskosten dwingen gemeente tot aanpassing meerjarenplan

Turnhout MIJN STAD. Team Kem­pen-voorzitter Guy Van der Stuyft, organisa­tor van ‘Vlucht 14-18': “In café Sports­world kom ik meerdere keren per week. Je kan er altijd wel een praatje slaan”

Als medeoprichter van Markt Events bracht Guy Van der Stuyft jarenlang plezier naar de stad. Hij organiseerde mee de kerstmarkt in Turnhout en plaatste in 2014 het allereerste WK-scherm in de stad. Intussen is Guy vooral gekend als voorzitter van Team Kempen, de club die volgend jaar uitpakt met ‘Vlucht 14-18’, een wandeltocht van 80 of 160 kilometer. Aan de hand van enkele vragen stelt hij zijn stad voor. “Voor deze Turnhoutenaar doe ik mijn hoed af.”

4 december