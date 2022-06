Scholieren die weerloze leerlinge (15) op het hoofd schopten voorlopig geschorst: volgende week kennen ze definitieve sanctie

ArendonkDrie leerlingen van het Sint-Claracollege zijn voorlopig geschorst nadat er op sociale media beelden zijn opgedoken van zwaar pestgedrag. Daarop is te zien hoe een leerlinge (15) geslagen en geschopt wordt tot ze weerloos op de grond ligt. De pesters geven haar daarna nog verschillende slagen en trappen, zelfs op haar hoofd. Het zou niet de eerste keer zijn dat het meisje slachtoffer werd van pesterijen. Volgende week neemt de school een definitieve beslissing over de leerlingen.

Het gaat om een Nederlands meisje van 15 jaar dat al meerdere jaren in Arendonk woont. Op de beelden is te zien hoe zij zonder enige zichtbare aanleiding in elkaar wordt geslagen door een groepje scholieren, terwijl andere leerlingen lachend toekijken en het hele gebeuren filmen. Niemand van hen bracht een leerkracht op de hoogte. De feiten dateren van dinsdag 21 juni.

Volgens onze anonieme tipgever waren er in het verleden al ruzies en doodsbedreigingen. Nu gingen de pesters dus ook over op fysiek geweld. Het slachtoffer heeft verschillende kneuzingen opgelopen en staat vol blauwe plekken. Daarnaast heeft ze ook mentaal een zware klap te verduren gekregen. De politie is inmiddels ingelicht om een pv op te stellen.

Doofpot

Eerdere pestincidenten, ook met andere slachtoffers, zouden volgens onze bron steeds in de doofpot gestoken zijn door de school. Maar nu worden de beelden massaal gedeeld op sociale media en moest de school wel ingrijpen. Directrice Griet Wens laat weten dat het incident een uit de hand gelopen ruzie betrof tussen in totaal vier jongeren. “Zowel dinsdag als woensdag hebben we als directie op een daadkrachtige manier onze verantwoordelijkheid genomen. De daders zijn geschorst en het slachtoffer werd onmiddellijk opgevangen en begeleid”, zegt ze. “Aangezien het hier enerzijds minderjarigen betreft en uit respect voor en in het belang van het slachtoffer anderzijds, hebben we als directie op een discrete manier gehandeld, in overleg met de ouders van alle betrokkenen, de politie, de schoolpsycholoog, het CLB en de eigen leerlingbegeleiding.”

De directie betreurt het incident ten zeerste. “Dit zwaar grensoverschrijdend handelen staat haaks op de visie en het pedagogisch project van onze school waarin we een veilig, warm en positief schoolklimaat voor iedereen vooropstellen. We zijn niet blind voor pesterijen en handelen in dergelijke situaties steeds conform het eigen antipestbeleid waarvoor we in 2019 de Vlaamse prijs hebben gewonnen in de ‘Pesten kan niet’- wedstrijd”, zegt Wens. “Momenteel loopt nog een onderzoek op school en bij de politie. Wij wensen in alle sereniteit en met de grootste discretie dit zeer spijtige voorval met de betrokkenen te kunnen afhandelen.”

