Ruim 1 op 10 bestuurders laat zich vangen tijdens aangekondigde snelheidscontroles

In totaal passeerden er 4.187 bestuurders langs de negen controleposten. Vooral in Ravels bleek de gemiddelde automobilist een zware voet te hebben. Op de Arendonksesteenweg reed bijna 15 procent van de gecontroleerde bestuurders te hard, op de Trier was dat 17 procent. Maar op de Mierdsedijk zijn de resultaten nog schrijnender: maar liefst 32 procent van de bestuurders hield zich niet aan de snelheidslimiet. Maar ook in Retie hadden de mensen blijkbaar haast. In de Kerkhofstraat werd er 156 keer geflitst, goed voor een overtredingspercentage van zo’n 13 procent.