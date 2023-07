HUIZEN­JACHT. Binnen de ring van Retie: “Instap­klaar apparte­ment vind je hier al voor 250.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek? Of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij zoeken het voor jou uit. Deze week in de provincie Antwerpen: het centrum van Retie, binnen de ringweg. “De rustige woonwijken met autoluwe straten die toch op een boogscheut van de Markt liggen, zijn aantrekkelijk.”