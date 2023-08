Dorpsraad wil voet- en wandelpa­den oppoetsen

HOOGE MIERDE - Met een rollator veilig door het dorp lopen of een wandeltocht maken in het buitengebied: de dorpsraad in Hooge Mierde wil dat hier meer aandacht voor komt. Volgens hen kunnen de wandel- en fietspaden een opknapbeurt gebruiken.