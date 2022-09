Record aantal kraampjes voor Dag van de Solidariteit: “Voorbije jaren 92.400 euro geschonken aan goede doelen”

Volgend jaar wordt een jubileumjaar voor de Dag van de Solidariteit in Arendonk. Maar toch voelt ook deze veertiende editie voor de organisatoren al aan als een echt feest. “Zoals vele verenigingen hebben we immers de afgelopen jaren af te rekenen gehad met de beperkingen die de pandemie ons opgelegde. Toch is ons solidariteit-vlammetje altijd blijven branden. Corona dwong ons om onze activiteiten aan te passen, maar we bleven sympathie krijgen van heel veel mensen en sponsors. Dat deed ons altijd enorm veel deugd”, zegt medeorganisator An Melis. “We hopen uiteraard weer op een mooi ingezameld bedrag dat we kunnen verdelen onder onze goede doelen.”

Rekensommetje

Die goede doelen zijn Vibo de Brem in Oud-Turnhout en Vibo de Ring in Turnhout (twee scholen voor bijzondere kinderen met aangepast onderwijs), en het Activiteitencentrum een kleinschalige werking in het centrum van Arendonk voor volwassenen met een beperking. “De afgelopen jaren loopt het bedrag dat we inzamelen flink op. Als we het rekensommetje maken van 2015 tot 2021, dan hebben we een totaalbedrag van 92.400 euro kunnen schenken. Daar zijn we allemaal enorm fier op”, vervolgt An Melis.

De veertiende editie wordt er terug één zoals bezoekers van de Dag van de Solidariteit gewoon zijn. Met een brunchdag en aansluitend ‘feest’ in en om de Bemdhal in Arendonk. “Iedereen kan komen brunchen van 10 tot 13 uur, maar het terras blijft open tot 19 uur. Je kan er niet alleen gezellig iets drinken of een frietje eten, er is ook weer een heuse wijnbar voorzien en het plein wordt omringd door 18 kraampjes waar mensen hun spulletjes verkopen.”

Kraampjes

Dat aantal kraampjes is een record voor de Dag van de Solidariteit. “We hebben zelfs kraampjes bij gemaakt om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om hun juweeltjes, houten naamplaatjes, gehaakte hebbedingen, zeepjes, zelfgemaakt kinderkleding en allerlei andere toffe cadeautjes te verkopen. Terwijl mama of papa gezellig winkelen, kunnen de kinderen zich amuseren op het springkasteel of meedoen met de kinderanimatie.”

Wandel- en fietstocht

Bezoekers kunnen vanaf de Bemdhal ook een uitgestippelde wandeling en fietstocht maken. Vooraf inschrijven voor de Dag van de Solidariteit is niet nodig. “Ieder jaar mogen we ook rekenen op de steun van heel wat mensen die er tijdens het weekend niet bij kunnen zijn. Zo werden er online al wijnpakketten en ontbijtboxen verkocht, en vrijdag leveren we weer honderden broodjes aan omliggende bedrijven en scholen in Arendonk, Retie, Oud-Turnhout, Turnhout en Ravels”, besluit Melis. “Uiteraard kunnen we dit evenement niet alleen organiseren. We krijgen telkens opnieuw weer de hulp van vele vrijwilligershanden die letterlijk onze Dag van de Solidariteit mee dragen.”

